Russell Westbrook 3-4 hafta yok!

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, kuadriseps kası sakatlığıyla 3-4 hafta kadro dışı kalacağı bildirildi.



Westbrook, bir süredir kendisine rahatsızlık veren kuadriseps kası sakatlığından iyileşemedi ve önemli bir süreyi kaçırması bekleniyor.



NBC Sports Washington'dan Quinton Mayo'ya göre, Wizards, Westbrook'un sakatlığıyla büyük bir gerileme yaşamasından korkuyor.



Bu nedenle, önümüzdeki üç ila dört hafta içinde kenara alınması ve eyleme dönüşünün ise Şubat ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.



