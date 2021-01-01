Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Russell Westbrook 3-4 hafta yok!

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, kuadriseps kası sakatlığıyla 3-4 hafta kadro dışı kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, kuadriseps kası sakatlığıyla 3-4 hafta kadro dışı kalacağı bildirildi.

Westbrook, bir süredir kendisine rahatsızlık veren kuadriseps kası sakatlığından iyileşemedi ve önemli bir süreyi kaçırması bekleniyor.

NBC Sports Washington'dan Quinton Mayo'ya göre, Wizards, Westbrook'un sakatlığıyla büyük bir gerileme yaşamasından korkuyor.

Bu nedenle, önümüzdeki üç ila dört hafta içinde kenara alınması ve eyleme dönüşünün ise Şubat ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal