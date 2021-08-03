Rosier, Ghezzal için devreye girdi!

Yeniden Beşiktaş'a imza atan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'ın da siyah-beyazlı takıma imza atması için devreye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Rosier, Ghezzal için devreye girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 17:21
Beşiktaş'ta geride kalan sezonun flaş isimlerinden Rachid Ghezzal'ın transferi merakla bekleniyor. Sezonun bitmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde ilk sırada olan Ghezzal için Valentin Rosier devreye girdi.

Siyah-beyazlı takımda kalmak için tüm teklifleri geri çeviren, maaşında indirim yaparak o ücretin bonservisine yatırılmasını isteyen ve sonunda Beşiktaş'a imza atan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu.

Fransız sağ bek, bir sezon boyunca önünde oynayan takım arkadaş Ghezzal'a "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparak, kısa sürede takıma sürede takıma katılmasını istedi.

Valentin Rosier daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı sildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, paylaşımın silinmesinin ardından şaşkınlık yaşadı. Rosier daha sonra Ghezzal ile olan bir fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.