Beşiktaş'ta geride kalan sezonun flaş isimlerinden Rachid Ghezzal'ın transferi merakla bekleniyor. Sezonun bitmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde ilk sırada olan Ghezzal için Valentin Rosier devreye girdi.Siyah-beyazlı takımda kalmak için tüm teklifleri geri çeviren, maaşında indirim yaparak o ücretin bonservisine yatırılmasını isteyen ve sonunda Beşiktaş'a imza atan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu.Fransız sağ bek, bir sezon boyunca önünde oynayan takım arkadaş Ghezzal'a "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparak, kısa sürede takıma sürede takıma katılmasını istedi.Valentin Rosier daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı sildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, paylaşımın silinmesinin ardından şaşkınlık yaşadı. Rosier daha sonra Ghezzal ile olan bir fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.