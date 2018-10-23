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Ronaldo'lu Juventus, MANU'yu tek golle devirdi

Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ronaldo'lu Juventus, MANU'yu tek golle devirdi
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23 Ekim 2018 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Juventus'u konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun uzun bir aradan sonra Old Trafford'da çıktığı maçta Juventus, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Juventus'a İngiltere'de galibiyeti getiren golü 17. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, H Grubu'nda puanını 9'a çıkarırken, Manchester United 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Juventus İtalya'da Manchester United'ı konuk edecek.

Bu grubun diğer maçında Young Boys sahasında konuk ettiği Valencia ile 1-1 berabere kaldı.



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