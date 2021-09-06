Ronaldo: "Annemin maçları izlemesine izin vermiyorum"

Manchester United'a dönen Ronaldo, annesinin maçları izlemesine karşı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ronaldo: 'Annemin maçları izlemesine izin vermiyorum'
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06 Eylül 2021 20:17
Manchester United'a geri dönen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, annesinin kritik maçlarını izlemesine izin vermediğini söyledi.

Annesinin duygularını kontrol edemediğini söyleyen Ronaldo, "Annemin büyük maçları izlemesine izin vermiyorum. Ona, 'Artık bir babam yok ve annemi de kaybetmek istemiyorum' diyorum. Bu yüzden çeyrek final, yarı final, final maçlarını izleyemez. Çok endişeleniyor." dedi.

Maçlar sırasında annesinin yanına arkadaşlarını refakatçi olarak verdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Onunla kalması için arkadaşlarımı çağırıyorum, evin etrafında yürüyüş yapıyor. Stattayken iki kez bayıldı, çok gergin. Çocukları için, özellikle benim için çok şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Annesi belki pek izleyemeyecek ancak Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 7 numaralı formayla eski günlerinden esintiler sergilemeye çalışacak.


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