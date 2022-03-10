UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda ekibi Vitesse ile italyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.
Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da Sergio Oliveira 79. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Hollanda deplasmanında tek golle kazanan Roma, Vitesse'yi 17 Mart'ta İtalya'da ağırlayacak.
Konferans Ligi'nde gecenin diğer sonuçları:
PAOK 1-0 Gent
Partizan 2-5 Feyenoord
Slavia Prag 4-1 LASK Linz
Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da Sergio Oliveira 79. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Hollanda deplasmanında tek golle kazanan Roma, Vitesse'yi 17 Mart'ta İtalya'da ağırlayacak.
Konferans Ligi'nde gecenin diğer sonuçları:
PAOK 1-0 Gent
Partizan 2-5 Feyenoord
Slavia Prag 4-1 LASK Linz