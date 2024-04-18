Roma'da Daniele De Rossi kararı

Roma, Jose Mourinho'nun ardından geçici olarak göreve gelen Daniele De Rossi ile yola devam kararı aldı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki futbol adamının gelecek sezon da takımın başında olacağı ve ayrıntılı açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.



Roma'nın başında 16 maça çıkan De Rossi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.





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