Roma'da Daniele De Rossi kararı

Roma, Daniele De Rossi ile yola devam edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'da Daniele De Rossi kararı
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18 Nisan 2024 11:45
Roma, Jose Mourinho'nun ardından geçici olarak göreve gelen Daniele De Rossi ile yola devam kararı aldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki futbol adamının gelecek sezon da takımın başında olacağı ve ayrıntılı açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Roma'nın başında 16 maça çıkan De Rossi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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