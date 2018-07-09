Rockets, Carmelo konusunda "kararlı"!

İLGİLİ VİDEO

Trevor Ariza ve Luc Mbah a Moute'nin ayrılması sonrası kadrolarında boşluk olan Houston Rockets'ın, serbest kalacak olan Carmelo Anthony'yi alma konusunda "kararlı" olduğu açıklandı.Anthony'nin 28 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında da oynamayı seçmesiyle birlikte, Thunder'ın yükünü boşaltmak ve lüks vergisi ödememek adına kendisiyle ilgili opsiyonları araştırdığı söylenmişti.34 yaşındaki Anthony, NBA'de oynadığı en başarısız bireysel sezonunu geride bırakarak, %40.4'lük şut isabetiyle 16.2 sayı ortalaması yakalamıştı.