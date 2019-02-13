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Riva'da büyük buluşma

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören yeşil sahaya iniyor.

Kaynak: Sporx.com
Riva'da büyük buluşma
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13 Şubat 2019 23:02
ÖZEL: FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için Türkiye'ye gelen Gianni Infantino, formayı giyip sahaya iniyor.

Yarın akşam [14 Şubat] günü Riva'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek ve yeşil sahaya çıkarak futbol oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF ve FIFA'dan yöneticiler de bu "özel maçta" forma giyecek.

Karşılaşmanın ardından da mangal partisi olacak ve Kasapoğlu, Demirören ve Infantino, futboldaki gelişmeleri masaya yatıracak.

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