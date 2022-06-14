Rıdvan ile Ersin limitlere takıldı!

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın kontratı uzatılmasına karşın TFF'ye bildirilememesinin sebebi ortaya çıktı.

Haber; Skorer, Fotoğraf; AA
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Rıdvan ile Ersin limitlere takıldı!
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14 Haziran 2022 08:20
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na 2020 yılında imzalatılan yeni sözleşmelerin resmiyet kazanmamasının sebebi ortaya çıktı.

RIDVAN VE ERSİN LİMİTE TAKILDI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve Avrupa'dan ciddi teklifler alan Ersin Destanoğlu ile Aralık 2020'de 5'er yıllık yeni sözleşme için her konuda anlaşmıştı. Altyapıdan yetişen genç yıldızlar, 2023'te bitecek sözleşmelerini 2025'e kadar uzatan imzaları da attı. Ancak; Rıdvan ve Ersin'le yapılan yeni sözleşmeler aradan geçen 1.5 yıllık süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'na bir türlü gönderilmediği için resmiyet kazanmadı.



ERSİN DEĞERİNİN ALTINDA BİR FİYATA GİDEBİLİR

Beşiktaş'ın yeni kontratları TFF'ye gönderememesinin perde arkasında "limit" probleminin bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, takım harcama limitinin aşılması tehlikesi yüzünden yeni sözleşmeleri TFF'ye yollayamadığı belirlendi. Rıdvan ve Ersin'in 2023'te serbest kalacak olmaları Kartal'ın pazarlık şansını da azalttı. Fırsatı kaçırmayan Frankfurt, Rıdvan'la anlaşırken, Ersin'in gerçek değerinin altında bir bedelle takımdan ayrılma riski de artmış oldu.

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