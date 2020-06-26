Rıdvan Dilmen'den Caner ve Fenerbahçe açıklaması

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Caner Erkin hakkında Fenerbahçe açıklaması yaptı.Caner Erkin'in transfer süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, ""Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.