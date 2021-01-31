Rıdvan Dilmen: 'Orta sahayı alan maçı kazanır'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 1-1 sona eren ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



"Seyri ve pozisyonu çok güzel olan bir maç. Futbolun doğrusu değil. Orta saha oyuncuları nerede, anlamadım. Maç başlıyor ya, santrayla birlikte Trabzonspor 3-0 gerideymiş gibi. Sanki ikinci yarı. 0-0 ve 1-0'ken olan pozisyonlar 3-0'lık bir maçmış gibi olur. İki takımın forvetleri topu aldığı zaman en yakın rakip 7-8 metrede yok orta sahada. Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Nwakaeme. Müthiş futbolcu. Kuvvetli olunca onu tutabilecek bir tane bek yok. Sergen Yalçın tedbir de almamış. Rosier de sarı kartlı. Orta saha tamamen boş. 4 savunmacı Beşiktaş'ta, 4 savunmacı Trabzon'da. Diğer oyuncular hiç yok. İki kaleci müthiş. Ersin'in kurtardığı top, herkesin kurtaracağı top değil. Trabzonlu oyuncunun koşusu ve pası muazzam, şut da muazzam. Öyle kolay değil pat diye o şutu atmak. Uğurcan 2 tane de çıkardı, golde de yapacağı her şeyi yaptı. Ersin ve Uğurcan arasında geçen bir maç. Trabzon 4 atabilirdi, Beşiktaş da atabilirdi. Eğer antrenörler bu orta sahayı yemyeşil bırakmazsa bu maç böyle bitmez. Kalecilere Allah kolaylık versin. Oyuncular orta sahayı doldurursa daha farklı olur.



Beşiktaş da Trabzon da beraberlik istemez, Beşiktaş belki yüzde 50 ister. Ben Abdullah Avcı veya Sergen Yalçın olsam orta sahayı alırım. Orta sahayı alan kazanır. Nwakaeme'ye de Beşiktaş kademeli bir oyuncu bulmak lazım. Ekuban da etkili, Djaniny de etkili.



Bakasetas hazır. Kesin girecek oyuna. Orta sahadan Abdulkadir sakatlandı. Beşiktaş'ın orta sahada yorgun Atiba'yı, Josef'in yanına getirmesi lazım. Sağ bek sarı kartlı. Karşısındaki de her yerinden geçebilecek bir oyuncu. Aboubakar yine formda. Necip var kadroda, kesin alacak oyuna..."



ERMAN TOROĞLU



"Aboubakar'ın golünde Trabzonspor'un defans oyuncuları neredeydi? Yandan top geliyor kimse yok. Gol gelene kadar oyun dengedeydi. Ekuban'ın pozisyonu net penaltı. VAR hakemi çağırmalıydı."



