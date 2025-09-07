07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım tepkisi!

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya yenildiği maçla ilgili bir paylaşımda bulundu.

calendar 07 Eylül 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisinin ardından bir paylaşım yaptı.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

"İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin"

Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
