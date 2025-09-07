Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım tepkisi!

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisinin ardından bir paylaşım yaptı.



Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:



"İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin"



Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



