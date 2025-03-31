Eski NBA oyuncusu ve şimdiki koç adayı JJ Redick, Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Los Angeles'taki yıkıcı yangınlar nedeniyle evini ve çevresini kaybetmenin üzüntüsünü paylaştı.



Gözleri dolan Redick, yalnızca kişisel kaybını değil, bütün bir topluluğun kaybını kabullenmenin zor olduğunu ifade etti.



"Bu sadece kişisel bir kayıp değil. Bütün bir topluluğun yok olması en zor kısmı. Belediye başkanıyla da bu konuda görüştüm. Yeniden yapılanma sürecini hızlandırma konusunda aciliyet var çünkü bu insanlara umut ve iyimserlik kazandırmalı."



Redick, özellikle bölgedeki bir rekreasyon merkezinin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaparak, hızlı bir şekilde inşa edilmesi için çaba harcadığını söyledi. Aynı zamanda Los Angeles Lakers'ın başantrenörlüğünü uzun yıllar yapma arzusunu da dile getirdi:



"Bu iş uzun vadeli bir süreç. Lakers'ı 15-20 yıl boyunca çalıştırmak istiyorum. Burası benim için önemli."



Yılın başında çıkan yangınlarda evini kaybeden Redick, felaket sırasında tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Ancak diğer birçok insana kıyasla ayrıcalıklı bir konumda olduğunu belirterek, kendisine acınılmasını istemediğini de ekledi.



