"Raptors, maaş boşluğu için Lowry'yi gönderebilir" iddiası

The Athletic'ten John Hollinger, müsait olması durumunda Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi birkaç takımın takip edebileceğini söyledi.



Raptors, bu sezon, Serge Ibaka ve Marc Gasol'un sırasıyla LA Clippers ve Los Angeles Lakers için takımdan ayrılmalarının ardından, yeniden yapılanan bir takım haline gelebilir.



Raptors'ın ayrıca, gelecek sezon serbest oyuncu pazarında yer alabilecek Milwauke Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için de yarışta yer alabileceği söylenmişti.



Bu durumda Toronto'nun, bir maksimum uzatma kontratı için uygun olan Antetokounmpo ile bir sözleşme yapabilmek için yeterli maaş boşluğu yaratması gerekecek.



Hollinger, bunu göz önünde bulundurarak, Lowry'nin Raptors'ın boşluk yaratmak adına takas edilebileceğine inanıyor:



"Örneğin, Lowry'yi Spencer Dinwiddie ve Jarrett Allen ile takas eden, Brooklyn ile yapılacak bir anlaşmayı hayal edin. Veya Denver ile Gary Harris, Will Barton ve Draft hakları da olabilir. Veya Sixers ya da Heat ile benzer türdeki anlaşmalar. (Lakers, Bucks ve Clippers ekipleri, ne yazık ki muhtemelen bu konuya maaş sınırı ve Lowry'nin 30 milyon dolarlık kontratı yüzünden dahil olamazlar.)"



Lowry'nin 30 milyon dolarlık sözleşmesi önümüzdeki sezon sona ererken, Raptors bu ölü sezonda Fred VanVleet'e yeni bir kontrat vermişti. Raptors, belki de Pascal Siakam'ın da uzun vadeli bir anlaşmaya bağlanmasıyla kadroyu yeniden düzenlemeye istekli olabilir.



Lowry'nin bir oyuncu ve takımda veteran olarak büyük bir değere sahip olmasına rağmen, Ujiri, gemileri yakıp Giannis'i takip etmeye karar verirse, önümüzdeki sezon zor bir karar vermek durumunda olabilir.



