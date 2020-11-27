Rapid Wien'e galibiyeti genç Türk Ercan Kara getirdi

Rapid Wien'in İrlanda deplasmanında oynadığı Dundalk maçında Türk santrafor Ercan Kara'nın performansı dikkat çekti.

, Fotoğraf; EPA
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Rapid Wien'e galibiyeti genç Türk Ercan Kara getirdi
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27 Kasım 2020 08:38
Rapid Wien'in Dundalk deplasmanında 3-1 kazandığı maça Türk asıllı golcü Ercan Kara damgasını vurdu.

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren santrafor Ercan Kara, 37 ve 58. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarlarından oldu. Bu karşılaşma ile birlikte 1996 doğumlu ve 192 cm boyundaki Ercan Kara, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 9 golünü atmayı başardı.

Öte yandan karşılaşmada Rapid Wien'in Türk oyuncularından büyük gelecek vaad eden Yusuf Demir'in yanı sıra Melih İbrahimoğlu da maçta süre buldu.



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