Ramil Guliyev, 200 metrede ikinci oldu

Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon onuncu ayağında mücadele eden milli sporcu, erkekler 200 metrede ikinci oldu.Monaco'daki Herculis Atletizm Yarışları'nda piste çıkan Guliyev, 19,99'luk derecesiyle ikinciliği elde etti.ABD'li Noah Lyles 19,65 ile birinci olurken, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20,03 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.Milli atlet, bu sezon gösterdiği performansla Elmas Lig'de sezon finaline kalmayı garantilemişti.