Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne veda etti.



FENERBAHÇE, KIEV'İ YENEMİYOR



Sarı-lacivertlilerin karşılaştığı Dinamo Kiev ile ilgili bir detay dikkati çekiyor. Temsilcimizin Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında Kiev'den daha fazla karşılaştığı bir rakip bulunmuyor.



ARSENAL DE KIEV GİBİ SORUNLAR YAŞATTI



Fenerbahçe Kiev ile oynadığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe'ye problem çıkaran bir başka takım Kiev ile eşit istatistiğe sahip olan Arsenal oldu. İngilizler de 6 maçta Fenerbahçe'ye geçit vermedi.





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