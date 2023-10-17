Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası eski takıma geri dönen Rachid Ghezzal'ın hedefi belli oldu...
Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal, takıma geri dönmüş ve bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asist üretmişti.
Galatasaray derbisini iple çeken Cezayirli yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor.
Ghezzal, en son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Ghezzal o sezon, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da 1'er asist katkısı yapmıştı.
Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal, takıma geri dönmüş ve bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asist üretmişti.
Galatasaray derbisini iple çeken Cezayirli yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor.
Ghezzal, en son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Ghezzal o sezon, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da 1'er asist katkısı yapmıştı.