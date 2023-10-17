Rachid Ghezzal, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray derbisini iple çeken Rachid Ghezzal, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Rachid Ghezzal, Galatasaray'ı bekliyor
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17 Ekim 2023 10:49
Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası eski takıma geri dönen Rachid Ghezzal'ın hedefi belli oldu...

Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal, takıma geri dönmüş ve bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asist üretmişti.

Galatasaray derbisini iple çeken Cezayirli yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor.

Ghezzal, en son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Ghezzal o sezon, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da 1'er asist katkısı yapmıştı.  

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