PTT cumartesi açık mı? 2023 PTT kargo çalışma saatleri (cumartesi)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"PTT cumartesi açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 PTT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. PTT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu PTT saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, PTT çalışma saatleri 2023 bilgileriMerkez PTT şubeleri dışında PTT hafta sonu kapalı oluyor. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet veriyor. Tüm PTT şubeleri Pazar günleri ise kapalıdır.: PTT şubeleri arasında kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar hizmet vermektedir.Hafta içi: 08:30- 17:30Öğle arası: 12:30- 13:30Cumartesi: 08:30- 13:30 (PTT Merkez şubeler)Pazar: KapalıPTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.