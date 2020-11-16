PSG, Real Madrid efsanesine göz dikti

Real Madrid kaptanı ve efsanesi Sergio Ramos'a talip çıktı. Fransız devi Paris Saint-Germain, kulübüyle henüz sözleşme yenilemeyen stopere teklif götürecek.



Real Madrid, Ocak ayından önce oyuncusuyla sözleşme yenilemezse Sergio Ramos diğer kulüplerle görüşmekte özgür olacak.



YILLIK 20 MİLYON AVRO



Paris ekibi, 34 yaşındaki İspanyol stopere senelik 20 milyon avro ücretle 3 ıllık imza attırmayı planlıyor.



Real Madrid, 2005 yılından beri formasını giyen Ramos'a 1 yıllık sözleşme teklif etti. Sergio Ramos ise kulübünden 2 yıllık sözleşme teklifi bekliyor.



