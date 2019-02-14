Pochettino: '22 oyuncuyla sahaya çıkamıyoruz'

menajeri, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu."Harika bir ikinci yarıydı. İlk devre zor geçti. Hem savunma hem hücumda sorunlar yaşadık. Soyunma odasında bunları konuştuk. Bazen bu konuşmalar işe yarıyor""Henüz turu geçmedik. Özellikle Dortmund gibi bir takıma karşı yaptıklarımız önemli ancak halen yapılacak işler var""Çok yetenekli oyuncularımız var. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Tüm oyunculardan memnunum. Tek sorun sahaya 22 değil 11 futbolcuyla çıkabiliyoruz"