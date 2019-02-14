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Pochettino: "22 oyuncuyla sahaya çıkamıyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u 3-0 mağlup eden Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino, kadrosundan çok memnun olduğunu ve sahaya 22 oyuncuyla çıkamadığı için üzüntü yaşadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pochettino: '22 oyuncuyla sahaya çıkamıyoruz'
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14 Şubat 2019 01:38
Tottenham'ın menajeri Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mauricio Pochettino'nun açıklamaları;

"Harika bir ikinci yarıydı. İlk devre zor geçti. Hem savunma hem hücumda sorunlar yaşadık. Soyunma odasında bunları konuştuk. Bazen bu konuşmalar işe yarıyor"

HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ

"Henüz turu geçmedik. Özellikle Dortmund gibi bir takıma karşı yaptıklarımız önemli ancak halen yapılacak işler var"

TEK SORUNUMUZ...

"Çok yetenekli oyuncularımız var. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Tüm oyunculardan memnunum. Tek sorun sahaya 22 değil 11 futbolcuyla çıkabiliyoruz"

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