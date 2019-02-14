Pochettino: '22 oyuncuyla sahaya çıkamıyoruz'

Tottenham'ın menajeri Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Mauricio Pochettino'nun açıklamaları;
"Harika bir ikinci yarıydı. İlk devre zor geçti. Hem savunma hem hücumda sorunlar yaşadık. Soyunma odasında bunları konuştuk. Bazen bu konuşmalar işe yarıyor"
HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ
"Henüz turu geçmedik. Özellikle Dortmund gibi bir takıma karşı yaptıklarımız önemli ancak halen yapılacak işler var"
TEK SORUNUMUZ...
"Çok yetenekli oyuncularımız var. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Tüm oyunculardan memnunum. Tek sorun sahaya 22 değil 11 futbolcuyla çıkabiliyoruz"
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İşte Mauricio Pochettino'nun açıklamaları;
"Harika bir ikinci yarıydı. İlk devre zor geçti. Hem savunma hem hücumda sorunlar yaşadık. Soyunma odasında bunları konuştuk. Bazen bu konuşmalar işe yarıyor"
HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ
"Henüz turu geçmedik. Özellikle Dortmund gibi bir takıma karşı yaptıklarımız önemli ancak halen yapılacak işler var"
TEK SORUNUMUZ...
"Çok yetenekli oyuncularımız var. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Tüm oyunculardan memnunum. Tek sorun sahaya 22 değil 11 futbolcuyla çıkabiliyoruz"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın