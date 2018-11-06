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Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için sahada

FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde Avrupa kupalarında 100. galibiyetine ulaşacak

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için sahada
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06 Kasım 2018 12:40
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde çarşamba günü Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti hedefliyor.

C Grubu'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ve averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Belçika'da 86-77 mağlup ettiği Spirou Basket'i yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.

Gruptaki diğer müsabakada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'dan Donar'ı konuk edecek.

- Avrupa'da 195. randevu

Avrupa kupalarında 195. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde 100. galibiyetine ulaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 194 karşılaşmada 99 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 253 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 65 sayı gördü.

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