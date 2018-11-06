Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için sahada

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde çarşamba günü Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti hedefliyor.
C Grubu'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ve averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Belçika'da 86-77 mağlup ettiği Spirou Basket'i yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.
Gruptaki diğer müsabakada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'dan Donar'ı konuk edecek.
- Avrupa'da 195. randevu
Avrupa kupalarında 195. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde 100. galibiyetine ulaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 194 karşılaşmada 99 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 253 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 65 sayı gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
C Grubu'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ve averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Belçika'da 86-77 mağlup ettiği Spirou Basket'i yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.
Gruptaki diğer müsabakada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'dan Donar'ı konuk edecek.
- Avrupa'da 195. randevu
Avrupa kupalarında 195. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde 100. galibiyetine ulaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 194 karşılaşmada 99 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 253 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 65 sayı gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın