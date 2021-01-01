Perkins: "Anthony Davis, seneye MVP olacak!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in 2021-22 sezonunun MVP ödülünü kazanacağını söyledi.



Perkins, Lakers'la ilgili takas söylentileri üzerine konuştu. Kyle Lowry'nin takas olasılığı ile Lakers, Dennis Schröder, Kyle Kuzma ve diğerleri gibi bazı isimleri gözden çıkarabileceği iddia edilmişti.



Ancak Perkins, önemli olanın takımın asıl yıldız ikilisi olduğunu belirtti:



"LeBron James ve Anthony Davis'e sahip olduğunuz sürece, kalan yerleri doldurabilirsiniz... Bu adamların ikisi de sağlıklı değildi... LeBron James sakatlanmadan önce MVP seviyesinde oynuyordu, üstelik 18'inci yılında. Anthony Davis ise belli bir vazifeyi yerine getirmek üzere geri dönecek.



Önümüzdeki sezon MVP ödülünü kazananın o olacağını tahmin ediyorum. Şu anda kendisi için söylenen her şeyi görüyor, Giannis hakkında her şeyi duyuyor ve pek sesi çıkmıyor. Perde arkasında oldukça çalıştığını düşünüyorum. Lakers bir şeyler yapmalı ama Lakers taraftarı olsaydım, paniğe kapılmazdım."



