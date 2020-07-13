Pep Guardiola'nın istediği 4 transfer

???2012 yılında Adama Traore La Masia günlerinde...

??2019'a gelindiğinde Traore'nin fiziğinin geldiği son nokta. pic.twitter.com/GJVzelrqPL



— Sporx (@sporx) December 23, 2019

UEFA tarafından verilen men cezası CAS tarafından kaldırılan Manchester City, transfer dönemine 150 milyon euroluk bir bütçeyle girmeye hazırlanıyor.Manchester City menajeri Pep Guardiola, gelecek sezon Liverpool ile rekabet edebilmek için daha etkili ve derin bir kadro ile mücadele etmek zorunda olduklarını açıklamıştı. City'nin transfer hamleleri de Pep Guardiola'nın açıklamaları paralelinde gelecek.City kadrosunun yaş ortalamasının yüksek olması ve bazı futbolcuların sözleşmelerinde son sezonlarına girecek olmasından dolayı öncelikli olarak 4 transfer hamlesi yapacak olan Pep Guardiola, ilk operasyonunu Leicester City'den 50 milyon euroluk Chilwell üzerine kurdu. Chilwell'in yanı sıra City'nin diğer hamleleri Nathan Ake (Bournemouth) Kalidou Koulibaly (Napoli), Adama Traore (Wolves) olacak.