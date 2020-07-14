Pep Guardiola: "Şampiyonlar Ligi'ne çıkalım sahada oynayalım"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa'dan men cezalarının kaldırılması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Pep Guardiola: 'Şampiyonlar Ligi'ne çıkalım sahada oynayalım'
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14 Temmuz 2020 16:10
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA'dan aldıkları 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasının CAS tarafından kaldırılmasıyla ilgili olarak konuştu.

Pep Guardiola, CAS'ın kararının Manchester City adına olumlu ve doğru olduğunu vurgularken; "CAS'ın kararı, tüm elit kulüplerin aynı kurallara göre oynamamız gerektiğini gösterdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Herkes bunu kabullenmeli, sahaya çıkmalı ve bize karşı oynamalı" dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca "Hata yapsak özür diler ve kararlara saygı duyardık. Ancak yaptıklarımızın doğru olduğuna inanıyorsak, kendimizi savunma hakkımız olmalı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız çünkü yaptığımız doğru, doğru." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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