Pemra Özgen finalde!

Almanya'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen, çiftlerde finale yükseldi.Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ile Yunan partneri Despina Papamichail, yarı finalde Emma Laine (Finlandiya)-Chiara Scholl (ABD) ikilisiyle karşılaştı.Sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Pemra ile Papamichail, adlarını finale yazdırdı.Pemra ile Papamichail, finalde Amina Anshba-Albina Khabibulina çiftiyle Olga Danilovic-Nina Stojanovic ikilisi arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.