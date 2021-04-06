Pedro Henrique: '1 puan çok önemliydi'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da golün asistini yapan Pedro Henrique, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



1 puanın önemine vurgu yapan Henrique, "Bugün aslında hem takım için hem benim için şanslı bir maç oldu. Göztepe maçında gerçekten inanılmaz iyi oynamıştık ama direğe takılmıştık. Şans da yanımızdaydı. 1 puan almak bizim için önemliydi. Bu mücadeleci ruhla beraber iyi işler yapacağız." dedi.



Sakatlıklardan çok çektiğini söyleyen orta saha oyuncusu, "Bileğim kariyerim boyunca bana sıkıntı yaratmıştı. Geçen maç darbe almıştım, bu maçta da darbe aldım. Pubis sıkıntım var, kasığım çekiyor. Futbol fedakarlık yapmadan oynanan bir oyun değil. Son 9 maçımız. Ağrılarla da olsa oynayacağız ve bu takımı ligde tutacağız." ifadelerini kullandı.



