Paul George, playoff ilk turunda yok!

LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Paul George, playoff ilk turunda yok!
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17 Nisan 2023 14:04
LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinde forma giyemeyeceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, George'un sağ dizindeki burkulma sebebiyle, Suns'a karşı oynanan Batı Konferansı playoff serisinin tamamını kaçıracağını söyledi.

Bu sezon kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmiş olan PG, maç başına 23.8 sayı, 6.1 ribaund, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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