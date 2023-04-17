LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinde forma giyemeyeceği bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, George'un sağ dizindeki burkulma sebebiyle, Suns'a karşı oynanan Batı Konferansı playoff serisinin tamamını kaçıracağını söyledi.
Bu sezon kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmiş olan PG, maç başına 23.8 sayı, 6.1 ribaund, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, George'un sağ dizindeki burkulma sebebiyle, Suns'a karşı oynanan Batı Konferansı playoff serisinin tamamını kaçıracağını söyledi.
Bu sezon kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmiş olan PG, maç başına 23.8 sayı, 6.1 ribaund, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.
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