Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, Brooklyn Nets'in oyun kurucusu Ben Simmons'ı, aralarında oynanan hazırlık maçında 76ers'ın bir çaylağına trash-talk yapmış olması sebebiyle eleştirdi.



Beverley, Simmons'ın Pazartesi günkü hazırlık maçında 76ers çaylağı Filip Petrušev'e trash-talk yapmasını hiç hoş karşılamadığını söyledi.



Simmons'la kavga ettikten sonra oyundan atılmış olan Beverley, durumla ilgili kendi podcast'i 'Pat Bev Pod'da şu açıklamaları yaptı:



"Basketbol söz konusu olduğunda, Ben Simmons'la bir alıp veremediğim yok. Ama çaylaklarımızdan birine durmadan bir şeyler söyleyip duruyordu. Adama sürekli bulaşıyordu ve sert fauller falan yapıyordu. Maç boyunca ben seninle konuşuyorum, ama hiçbir şey yapmıyorsun. Tobias (Harris) seni mahvediyor, ağzını açıp hiçbir şey söylemiyorsun. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum."



76ers karşılaşmadan 127-119 galibiyetle ayrılırken, Sekiz top kaybı yapmış olan Simmons, ayrıca 8 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 3 top çalmayla maçı tamamlamıştı.



