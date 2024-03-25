Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda Türk sporculardan 7 madalya

18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen 2'nci ayağında Türk sporcular 3'ü altın, 7 madalya elde etti.



Udine kentinin Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen 2'nci ayak müsabakalarında 121 takım mücadele ederken, Türkiye'den Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün yüzücüleri organizasyonda yarıştı. Kupanın ikinci ayağında madalya kazanan sporcular şu şekilde:



ERKEKLER



Büyükler:



Derin Toparlak: 1500 metre-SF (Altın), 800 metre-SF (Gümüş), 400 metre-SF (Bronz) (Bakırköy Ataspor Kulübü)



Derin Atman: 50 metre-AP (Altın) (Bakırköy Ataspor Kulübü)



Gençler:



Yekta Çelik Saltık: 50 metre-AP (Bronz), 50 metre-SF (Bronz) (İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü)



KADINLAR



Gençler:



Adasu Ramazanoğlu: 400 metre-SF (Altın) (Bakırköy Ataspor Kulübü)



ERKEKLERDE İLK SIRA BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ'NÜN OLDU



Sporcuların elde ettikleri sıraya göre topladıkları puanlar sonucunda Bakırköy Ataspor Kulübü büyük erkeklerde 351 puanla ilk sırayı aldı. İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü genç erkeklerde 286 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Bakırköy Ataspor Kulübü Başantrenörü Canberk Babaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen ise açıklamasında, "Başarılı olmaktan başka alternatifimiz yoktur. Bu nedenle iyisini değil en iyisini yapmak için yola çıktık, bu yolda da emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.





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