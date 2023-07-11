Pacers, Pascal Siakam için "ciddi" bir talip!

Indiana Pacers'ın, Toronto Raptors'ın forveti Pascal Siakam için ciddi bir takas ortağı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pacers, Pascal Siakam için 'ciddi' bir talip!
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11 Temmuz 2023 10:28
Indiana Pacers'ın, Toronto Raptors'ın forveti Pascal Siakam için ciddi bir takas ortağı olduğu iddia edildi.

Sözleşmesinin son sezonuna girecek olan Siakam'ın müsaitliğini öğrenmek isteyen takımların sayısında bir süredir artış olmaya başlamıştı.

Substack'in NBA muhabiri Marc Stein, durumu "Raptors gerçekten de Siakam'ı teslim etmeye başlangıçta sanıldığından çok daha hazır durumda" şeklinde kaleme aldı.

Atlanta Hawks'ın da Siakam'a ilgi gösterdiği ve başka takımların da ortaya çıkabileceği bildirildi.

Siakam, Raptors'ta kalma tercihinin sinyallerini vermiş olsa da, Fred VanVleet'in ayrılmasının takımın Scottie Barnes ve OG Anunoby'ye daha fazla süre vermeyi tercih etmesine yol açtığına inanılıyor.

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