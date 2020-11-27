Özil'e Arsenal U23 maçında tepki

Arsenal U23 teknik direktörü Freddie Ljungberg, takımıyla idmana ve maçlara çıkan Mesut Özil ile ilgili konuştu.



Özil'in futbolculuğunun üst düzey olduğunu ve dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu kabul ettiğini belirterek Türk asıllı Alman oyuncu ile bir maçta arasında yaşanan diyaloğu anlattı. Ljungberg Özil'in bir maçta oyundan alındıktan sonra tepki gösterdiğini belirterek, "City ile oynadığımız maçta eldivenlerini attı, sahadan çıkarken tepkisi oldu. Daha sonra seyirciler tarafından yuhalandı. Bununla ilgili onunla konuştuk çünkü isterseniz Mesut Özil, isterseniz Joe Willock olun herkese aynı tepkiyi vereceğim. Mesut'a saygım var ama tepkim futboluyla ilgili değildi." sözlerini kullandı.



Yaşanan bu olayın ardından oynana Everton maçında Özil'in oynamamasının oyundan çıkarken tepki göstermesine yönelik cezalandırma olduğunu düşünenlere de cevap veren Özil, "Mesut sakatlandığı için Everton maçında yer alamazdı. Mesut ile futbolcu olarak bir problemim yok, orada yaptığımız konuşmanın nedeni prensiplerle alakalıydı. Bundan önceki bütün maçlarda Mesut oynadı çünkü kendisi çok iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



