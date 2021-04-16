Özcan Bizati: "Bir an önce kırılmaları atlatmalıyız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özcan Bizati: 'Bir an önce kırılmaları atlatmalıyız'
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16 Nisan 2021 23:03
Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi başladığımız skor avantajını da elde ettiğimiz bir oyundu. Son 20 dakikasında ilk golü yedikten sonra telaşlandık, toparlayamadık. Telaşlanma sonucunda yediğimiz gollerle ve son dakikada galibiyet isteğinden dolayı yaptığımız bir hatadan dolayı hiç puan alamadık. Üzgünüm." diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir puan önemliydi, üç puan çok daha önemliydi. Bir an önce toparlanıp kırılmaları atlatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzde 7 maçımız var, sağlam bir şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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