Oruçlar ne zaman başlıyor? 2023 ilk oruç ne zaman bu gece mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Recep, Şaban ayının ardından sıradaki üç aylardan olan Ramazan ayı ilk oruç ile başlayacak. Bu yıl 2023 Ramazan Mart ayında ihya edilmeye başlayacak. Bir ay süren Ramazan ayı boyunca müslüman alemi oruç ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, ilk oruç ne zaman 2023, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...2023 Ramazan ayı, 23 Mart 2023'te başlayacak. İlk sahura 22 Mart gecesi kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam eden Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü son oruçla birlikte bitecek.20 NİSAN-2023 Perşembe: Arefe21 NİSAN-2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)22 NİSAN -2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)23 NİSAN -2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)23 OCAK-2023 Pazartesi: Üç ayların başlangıcı26 OCAK-2023 Perşembe: Regaib Kandili17 ŞUBAT-2023 Cuma: Miraç Kandili06 MART-2023 Pazartesi: Berat Kandili23 MART-2023 Perşembe: Ramazan başlangıcı17 NİSAN-2023 Pazartesi Kadir Gecesi28 Haziran- 1 Temmuz 2023- Kurban Bayramı