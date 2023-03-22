Oruçlar ne zaman başlıyor? 2023 ilk oruç ne zaman bu gece mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Recep, Şaban ayının ardından sıradaki üç aylardan olan Ramazan ayı ilk oruç ile başlayacak. Bu yıl 2023 Ramazan Mart ayında ihya edilmeye başlayacak. Bir ay süren Ramazan ayı boyunca müslüman alemi oruç ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, ilk oruç ne zaman 2023, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...
İLK ORUÇ NE ZAMAN 2023 BU AKŞAM MI?
2023 Ramazan ayı, 23 Mart 2023'te başlayacak. İlk sahura 22 Mart gecesi kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam eden Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü son oruçla birlikte bitecek. RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
20 NİSAN-2023 Perşembe: Arefe
21 NİSAN-2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 NİSAN -2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 NİSAN -2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün) 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 OCAK-2023 Pazartesi: Üç ayların başlangıcı
26 OCAK-2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 ŞUBAT-2023 Cuma: Miraç Kandili
06 MART-2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 MART-2023 Perşembe: Ramazan başlangıcı
17 NİSAN-2023 Pazartesi Kadir Gecesi
28 Haziran- 1 Temmuz 2023- Kurban Bayramı
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