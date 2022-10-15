Olivier Kemen: "Bunun tadını çıkaralım"

Kayserisporlu Olivier Kemen, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Olivier Kemen: 'Bunun tadını çıkaralım'
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15 Ekim 2022 23:06
Kayserisporlu Olivier Kemen, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Olivier Kemen yaptığı açıklamada, "Bu bir takım oyunu. Teknik heyet dersine çok iyi çalışıyor." dedi.

Kemen ayrıca, "Büyük bir takıma karşı başarılı olduk. Bunun tadını çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

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