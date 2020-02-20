Oklahoma - Utah maçında koronavirüs ertelemesi

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder karşılaşmasının başlamasına kısa bir süre kala maçın ertelendiği açıklandı.



NBA'de iki takımın karşı karşıya geleceği maç, Utahlı Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle ertelendi.



Maçın ertelenme gelişimi ise şöyle gerçekleşti: Maç başlamadan önce Utah doktorunun hakemler ile görüşmek için sahaya geldiği görüldü. Arkasından hakemler aralarında konuşarak tüm oyuncuların soyunma odalarına gitmesini istedi. Karşılaşmanın başlatılmayacağı ise maçın normal başlama saatinden yarım saat sonra duyurulurken tüm oyuncular geçici olarak kendi soyunma odalarında karantina altına alındı.



Öte yandan tribünlerde maçı izlemek için yer alan taraftarların da salondan çıkışına izin verilmedi. Salonda bulunan herkesin kontrollerinin tek tek yapıldıktan sonra salondan çıkışlara izin verileceği belirtildi.



NBA yönetimi, iki basketbolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından flaş bir kararla sezonun askıya alındığını açıkladı.



