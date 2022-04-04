Oğuzhan Özyakup'tan Trabzonspor'a transfer mesajı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi: Oğuzhan Özyakup. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ın bordo-mavili takıma gelme istediği olumlu karşılandı. Transfer için çalışma başlatıldı.

, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup'tan Trabzonspor'a transfer mesajı
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04 Nisan 2022 15:37
Trabzonspor'da transfer çalışması devam ederken gözler Oğuzhan Özyakup'ta... Beşiktaş'tan gelen Dorukhan Toköz'ün performansı ile milli takıma yükselmesinden sonra Oğuzhan Özyakup konusunda da bir sürpriz yaşandı… Galatasaray'dan Halil ve Beşiktaş'tan Can Bozdoğan için nabız yoklayan Trabzonspor'a, Oğuzhan'dan, "gelmek istiyorum" mesajı geldi.

OLUMLU KARŞILANDI

Ailesi Trabzonlu olan ve kendisi de çocukluğunda Trabzonspor taraftarı olan Oğuzhan'ın gönderdiği mesaj olumlu karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, doğru planlama yapılırsa çok şey katacağını düşündüğü Oğuzhan için onay verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da 29 yaşındaki milli futbolcu için çalışma yapılması talimatını verdi.

RAKAM KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Abdullah Avcı tarafından onayı verilen Oğuzhan Özyakup transferinin önünde hiçbir engel yok. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor, imza parası istemiyor. Menajeri vasıtasıyla hakkının yenmesini istemediğini, bordo-mavili kulüpteki kriterlere uyacağını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini anlattı. Performansa dayalı bir sözleşmeye sıcak baktığını, kendisine güvendiğini belirtti. (Karadeniz Gazetesi)

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