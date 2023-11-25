Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 11:50

Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden tutuklandı, neden hapiste?

Son dakika Oğuzhan Muslu haberleri... Sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı.Peki, Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden tutuklandı, neden hapiste?

Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden tutuklandı, neden hapiste?
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Fenomen motosiklet yarışçısı Oğuzhan Muslu tutuklandı… Muslu, İstanbul-İzmir arası uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı. Oğuzhan Muslu'nun motosikleti ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen iki kişinin araçlarından ise bakın neler çıktı…

OĞUZHAN MUSLU NEDEN TUTUKLANDI?

İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen iki şüphelinin aracına düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OĞUZHAN MUSLU KİMDİR?

Motosiklet konulu içerikleri ile tanınan Oğuzhan Muslu, son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Motosiklet tanıtımları yaptığı bir YouTube kanalı bulunan Muslu'yu yüzbinlerce kişi takip ediyor.

Oğuzhan Muslu'nun YouTube'da 770 binden fazla kişinin takip ettiği bir youtube kanalı bulunuyor. Muslu'nun 255 bin kişi tarafından takip edilen Instagram hesabı da mevcut.

 
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