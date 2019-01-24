Obra: 'Olympiakos maçları özeldir'

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Olympiacos'u konuk edecek.24 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç öncesinde Başantrenör Zeljko Obradovic ile Sinan Güler, resmi sitemize açıklamalarda bulundu.Zeljko Obradovic, "Olympiacos'a karşı oynanan her maç özeldir. Onlar her zaman çok iyi basketbol oynuyorlar. Oldukça agresif bir takımdan bahsediyoruz. Birçok opsiyona sahip bir ekip, aynı zamanda da çok kaliteli bir gruba sahipler. İnanıyorum ki kazanabilmek için çok iyi bir basketbol oynamamız gerekiyor." dedi.Sinan Güler ise, "Sezonun önemli bir bölümüne geliyoruz. Bizim için kendi basketbolumuzu oynayabilmek çok önemli. Aynı zamanda taraftarlarımızın önünde mücadele edeceğiz ve başarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun için 40 dakika boyunca konsantre olmalı ve güçlü bir basketbol oynamalıyız." diye konuştu.