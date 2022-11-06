Nuri Şahin: 'Yanlıştan erken döndük'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, farklı galibiyetten dolayı sevinç yaşadıklarını söyledi.



Şahin, karşılaşmanın ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımda gıda zehirlenmesi şüphesinin bulunduğunu, teknik sorumlu Alfons Groenendijk'in de basın toplantısına bu yüzden katılamadığını bildirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Maça çok kötü başladıklarını, zorunlu taktiksel değişiklikle skor üstünlüğünü yakaladıklarını anlatan Şahin, maç öncesi farklı bir düşünceyle sahaya çıktıklarını dile getirdi.



"Farklı bir düşüncemiz vardı, tutmadı." ifadesini kullanan Nuri Şahin, şöyle devam etti:



"O yüzden maçın başında değişikliğe gittim. Aslında adetim değildir. Bazen tutmuyor, bugün tuttu. Hoca olarak bugün yanlıştan erken döndük mecbur olarak. Bugün iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz."



Şahin, sezona iyi başladıklarını, sonrasında kötü sonuçlar da aldıklarını hatırlatarak, "Bunlar futbolda var. Biz, çok büyük bir seri yapacağız diye bakmıyoruz. Biz mücadelemize maç maç bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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