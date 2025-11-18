18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Nikola Jokic hakemlere neden artık bağırmadığını açıkladı

Denver Nuggets'ın üç kez NBA En Değerli Oyuncu ödülünü kazanan yıldızı Nikola Jokic, sezon öncesi hakemlerle yaptığı görüşmenin sahadaki sakinliğini büyük ölçüde artırdığını söyledi.

13 maç sonunda Jokic, bu sezon henüz hiçbir teknik faul almadı ve hakemlerle tartışmaya girmedi. Jokic, geçen sezon sadece bir teknik faul almıştı. 11 yıllık ve 758 maçlık kariyerindeyse toplam 46 teknik faul ve dokuz ihraçla oynadı.

Peki bu yeni sakinliğin kaynağı ne?


Jokic, Chicago Bulls'a 130-127 kaybettikleri maç sonrası soruyu şöyle yanıtladı:

"Sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hakemleri düşünmüyorum bile, harika bir şey."

Bu değişimin başlangıcı, ekim ayının başında Nuggets'ın antrenman kampında hakemlerle yaptığı uzun görüşmeye dayanıyor. Jokic o oturumda boyundaki temas kuralları, euro-step, pivot hareketleri ve ayak oyunları hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu. Bu görüşme, gri alanları netleştirdiği için sezon içinde yaşanması muhtemel tartışmaların önüne geçti.

Jokic, bu toplantının daha sakin bir yaklaşım geliştirmesinde etkili olup olmadığı sorusunu ise tereddüt etmeden yanıtladı:

"Bence konuşmak için mükemmel bir andı. Onlara bağırmama gerek yok, onların da bana bağırmasına gerek yok. Sezon başladığında oyuna odaklanmama gerçekten yardımcı oldu."

Sırp yıldız şu anda 28,7 sayı, 13,0 ribaund ve 10,9 asist ortalamalarıyla elit bir performans sergiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
