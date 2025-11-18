Denver Nuggets'ın üç kez NBA En Değerli Oyuncu ödülünü kazanan yıldızı Nikola Jokic, sezon öncesi hakemlerle yaptığı görüşmenin sahadaki sakinliğini büyük ölçüde artırdığını söyledi.13 maç sonunda Jokic, bu sezon henüz hiçbir teknik faul almadı ve hakemlerle tartışmaya girmedi. Jokic, geçen sezon sadece bir teknik faul almıştı. 11 yıllık ve 758 maçlık kariyerindeyse toplam 46 teknik faul ve dokuz ihraçla oynadı.Peki bu yeni sakinliğin kaynağı ne?Jokic, Chicago Bulls'a 130-127 kaybettikleri maç sonrası soruyu şöyle yanıtladı:Bu değişimin başlangıcı, ekim ayının başında Nuggets'ın antrenman kampında hakemlerle yaptığı uzun görüşmeye dayanıyor. Jokic o oturumda boyundaki temas kuralları, euro-step, pivot hareketleri ve ayak oyunları hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu. Bu görüşme, gri alanları netleştirdiği için sezon içinde yaşanması muhtemel tartışmaların önüne geçti.Jokic, bu toplantının daha sakin bir yaklaşım geliştirmesinde etkili olup olmadığı sorusunu ise tereddüt etmeden yanıtladı:Sırp yıldız şu anda 28,7 sayı, 13,0 ribaund ve 10,9 asist ortalamalarıyla elit bir performans sergiliyor.