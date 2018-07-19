Niko Kovac'tan transfer açıklaması!

'in yeni teknik direktörü, gelecek sezonun kadrosu hakkında açıklamalar yaptı.Hırvat teknik direktör, bonservisi Real Madrid'de bulunan James Rodriguez'in bir sezon daha Bayern'de kalacağını belirtirken ''James ile bir yıllık daha sözleşmemiz var. Sözleşmesinin sonuna kadar bizimle kalacak.'' sözlerini kullandı.Kovac, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Benjamin Pavard hakkında da konuşurken ''Pavard'ın transferi hakkında bir şey söyleyemem ama çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim.'' diyerek transfer için yeşil ışık yaktı.