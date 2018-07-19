Niko Kovac'tan transfer açıklaması!

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Niko Kovac, gelecek sezonun kadrosu hakkında açıklamalar yaptı.
''JAMES BİR SEZON DAHA KALACAK''
Hırvat teknik direktör, bonservisi Real Madrid'de bulunan James Rodriguez'in bir sezon daha Bayern'de kalacağını belirtirken ''James ile bir yıllık daha sözleşmemiz var. Sözleşmesinin sonuna kadar bizimle kalacak.'' sözlerini kullandı.
PAVARD'A YEŞİL IŞIK
Kovac, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Benjamin Pavard hakkında da konuşurken ''Pavard'ın transferi hakkında bir şey söyleyemem ama çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim.'' diyerek transfer için yeşil ışık yaktı.
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''JAMES BİR SEZON DAHA KALACAK''
Hırvat teknik direktör, bonservisi Real Madrid'de bulunan James Rodriguez'in bir sezon daha Bayern'de kalacağını belirtirken ''James ile bir yıllık daha sözleşmemiz var. Sözleşmesinin sonuna kadar bizimle kalacak.'' sözlerini kullandı.
PAVARD'A YEŞİL IŞIK
Kovac, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Benjamin Pavard hakkında da konuşurken ''Pavard'ın transferi hakkında bir şey söyleyemem ama çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim.'' diyerek transfer için yeşil ışık yaktı.
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