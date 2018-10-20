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Neymar'dan transfer yalanlaması!

Barcelona'ya dönebileceği iddia edilen PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, iddiaları yalanladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar'dan transfer yalanlaması!
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20 Ekim 2018 16:28
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Mundo Deportivo gazetesinde çıkan Barcelona'ya döneceği iddialarına cevap verdi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Neymar, gazetenin manşetini paylaştı ve 'Fake news (yalan haber)' notunu düştü.

Barcelona'dan 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar için Real Madrid'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.



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