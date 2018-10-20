Neymar'dan transfer yalanlaması!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı, Mundo Deportivo gazetesinde çıkan Barcelona'ya döneceği iddialarına cevap verdi.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Neymar, gazetenin manşetini paylaştı ve '(yalan haber)' notunu düştü.Barcelona'dan 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar için Real Madrid'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.