Neymar'dan transfer yalanlaması!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Mundo Deportivo gazetesinde çıkan Barcelona'ya döneceği iddialarına cevap verdi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Neymar, gazetenin manşetini paylaştı ve 'Fake news (yalan haber)' notunu düştü.
Barcelona'dan 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar için Real Madrid'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Neymar, gazetenin manşetini paylaştı ve 'Fake news (yalan haber)' notunu düştü.
Barcelona'dan 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar için Real Madrid'in de devrede olduğu iddia ediliyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın