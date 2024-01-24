Nenad Bjelica'dan Bonucci itirafı!

Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'dan Bonucci itirafı!
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24 Ocak 2024 16:29
Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci ile ilgili flaş itiraflar yaptı.

Bonucci'nin Alman ekibinden ayrılmama sebebiyle ilgili Bjelica, "Bonucci, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediği için kendini yeniden kanıtlayabileceği bir kulübe transfer olmak istedi." ifadelerini kullandı.

Bonucci'den övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Bonucci ilk geldiğim günden itibaren çok iyi davranışları vardı. Ona on üzerinden 10 değil, yüz puan veririm. Çok kibar, arkadaş canlısıydı. Her maçta harika bir performans sergiliyordu." dedi.

Ayrılık ile ilgili ise, "Burada küme düşme mücadelesi vereceğini beklemiyordu. Fenerbahçe'de aradığı mücadeleyi bulduğu için kesinlikle mutluyum." açıklamasını yaptı.

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