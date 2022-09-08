DELE ALLI: "BURAYA MUTLAKA GELMELİSİN"

BİRKAÇ KİŞİDEN GÖRÜŞ ALDI

OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Nathan Redmond ile anlaşma sağladı ve futbolcu İstanbul'a geldi. Redmond'un transferinde Dele Alli'nin payının büyük olduğu ortaya çıktı.Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, Dele Alli ile yaptığı görüşmede olumlu referans aldı. Dele Alli'nin Redmond'a, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Özellikle taraftarlara hayran kalacaksın. Bence buraya gelmelisin" dediği öğrenildi.Redmond'un Türkiye'de daha önce görev almış başka arkadaşlarından da hem İstanbul hem de Beşiktaş ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, futbolcuyu uzun bir süredir takip ediyordu.İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.