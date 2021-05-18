Mustafa Yılmaz: "TFF'ye yazıklar olsun!"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, kupa finali sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Yılmaz: 'TFF'ye yazıklar olsun!'
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18 Mayıs 2021 23:41
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'un kulüp başkanı Mustafa Yılmaz, "Ben Beşiktaş'ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum. TFF'ye de 'yazıklar olsun' diyorum." dedi.

Yılmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef Türkiye Futbol Federasyonunun bir büyük tiyatrosuna bir kez daha şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş'ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum. TFF'ye de 'yazıklar olsun' diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul'un uşaklığını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin iki takımın taraftar sayısıyla ilgili bir sorusu üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"Taraftar sayısıyla ilgili zaten. 1'e 3. 300 taraftarım dışarıda alınmıyor, ben Nihat Başkana söylüyorum, 'Benim taraftarım dışarıda, her taraf Beşiktaşlı diyorum.' Sayı saymasını bilmiyor ama federasyon başkanı olmuş, yazıklar olsun."


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