Mustafa Özat: 'Her zaman galibiyet için çıkarız'

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle sona eren Hatayspor'da, kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, yeni bir seri hedeflediklerini söyledi.



Özat, AA muhabirine, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarının her geçen maçta daha iyi oyun sergilediğini belirtti.



Futbolcularının bu sezon ligde oynadıkları 7 maçta bekledikleri performansı gösterdiğini ifade eden Özat, "Yenildiğimiz maçlar da dahil olmak üzere futbolcularımız başarısının üstüne koyarak gidiyor. Bu, takım oyununa da yansıyor. Takımımızın yüzde 70-80'i yeni oyunculardan kurulu, buna rağmen çok kısa sürede teknik ekibimizin çalışmaları doğrultusunda takım olmayı başardılar. Bireysel olarak da daha üst performansa çıkabilirler." diye konuştu.



"Her maça galibiyet için çıkıyoruz"



Özat, ligin 7. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyle galibiyet serilerinin sona erdiğini hatırlattı.



Galibiyet serisini tekrar yakalama amacında olduklarını aktaran Özat, "Biz futbolu çirkinleştirmiyoruz. En son yenildiğimiz maçta bile çirkinleştirmeden oynadık. Bu güzel mücadele ve kazanma arzusu bizi nereye götürür bilmiyorum. Biz her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Oyun anlayışımız bu." değerlendirmesinde bulundu.



Özat, ligde aldıkları puanlardan ve bulundukları yerden memnun olduklarını söyledi.



"Amacımıza ulaştık ve istediğimiz yerdeyiz"



Hiç kimsenin beklemediği yerde olduklarını belirten Özat, şöyle devam etti:



"Bugün itibarıyla ligde amacımıza ulaştık diyebiliriz. Daha iyi olabilir miydi, tabii ki daha iyi olabilirdi ama hiç kimsenin beklemediği yerlerdeyiz. Son maçı alarak 5 maçlık seriyi yakalamış olsaydık bugün ilk 2'de olacaktık. Dolayısıyla amacımıza ulaştık ve istediğimiz yerdeyiz. Teknik ekip de futbolcular da bunun farkında. Biz 'burada yeterliyiz, çok iyiyiz, burayı koruyalım' anlayışında değiliz. Lige başlarken ligde ilk 10 hedefimiz vardı. Gene de hedefimiz o ama bu demek değildir ki 1, 2, 3'ü istemiyoruz. Biz her maçımızda savaşmak, bütün eforumuzu harcamak ve mücadele ederek sonucu belirlemek istiyoruz. Teknik ekibimiz gece gündüz taktik ve teknik belirlemek adına çalışacaktır. Biz yönetim kurulu olarak Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın liderliğinde bu takıma her türlü desteği vereceğimizin sözünü verebilirim."



"Malatyaspor hiç küçümsenecek bir rakip değil"



Özat, Süper Lig'de her maçın çok önemli olduğunu vurguladı.



Takımlarının bu hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağını ve maçı kazanmak istediklerini kaydeden Özat, "Malatyaspor hiç küçümsenecek bir rakip değil. Kendi evlerinde oynuyorlar ve kazanmaya ihtiyaçları var. Ciddi bir rakip ve biz de bu ciddiyetin farkındayız. Elimizden gelen mücadeleyle iyi sonucu almak için uğraşacağız. Süper Lig'deki hiçbir maç kolay değil." diye konuştu.



Mustafa Özat, taraftarlardan maçlarda kendilerini yalnız bırakmamalarını ve desteklemelerini istedi.