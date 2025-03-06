Mustafa Dalcı: "Puan almamız gereken bir maçtı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Puan almamız gereken bir maçtı'
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06 Mart 2025 19:55

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. 

Dalcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların maçta sakatlanmamasının ve kart görmemesinin önemli olduğunu söyledi. 

Fitmens Gömlek Yeni Malatyasporlu oyuncuları tebrik eden Dalcı, "Puan almamız gereken bir maçtı ve kayıp vermediğimiz için mutluyuz. Burada Malatyaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Gencecik çocuklar, oyunu çirkefleştirmeden ellerinden gelen tüm mücadeleyi saha içine verdiler." diye konuştu.


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