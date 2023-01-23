Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 14:31

MSÜ başvuru ne zaman 2023? MSÜ başvuru tarihi ve ÖSYM başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) takvimi ile sınav tarihi belli oldu. Başvuru yapacak öğrenciler "MSÜ başvuru ne zaman 2023? MSÜ başvuru tarihi ve ÖSYM başvuru ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarının arıyor. Kariyerlerini MSÜ eğitimleri sonrasında TSK bünyesinde devam ettirmek isteyen birçok kişi, bu sınavlara dahil olacak. Peki, MSÜ başvuru tarihleri ne zaman?

MSÜ başvuru ne zaman 2023? MSÜ başvuru tarihi ve ÖSYM başvuru ücreti ne kadar?
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2023 MSÜ için tarih araştırmaları merak edilmeye devam ediyor. Askeri öğrenci olmak isteyenlerin başvuru yapacağı MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ ÖSYM başvurusu nasıl yapılır?
MSÜ 2023 BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2023 MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 7 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 14 Şubat olarak açıklandı.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yada ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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MSÜ 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavının 19 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı açıklandı.


2023 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti olarak 130 lira belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat'ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

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