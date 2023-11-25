MotoGP İspanya GP'sinde sprint'in galibi Jorge Martin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ve son etabı Valencia Grand Prix'sinde sprint yarışını Prima Pramac pilotu Jorge Martin kazandı.
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sprint yarışında Martin, 19.38.8270'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Bitiş çizgisini Martin'den 0.190 saniye sonra geçen Brad Binder (KTM Factory) ikinci, Marc Marquez (Honda) ise liderin 2.122 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonun belli olacağı yarış 26 Kasım Pazar (yarın) TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden koşulacak.
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sprint yarışında Martin, 19.38.8270'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Bitiş çizgisini Martin'den 0.190 saniye sonra geçen Brad Binder (KTM Factory) ikinci, Marc Marquez (Honda) ise liderin 2.122 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonun belli olacağı yarış 26 Kasım Pazar (yarın) TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden koşulacak.
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